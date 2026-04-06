Mimoso do Sul retifica edital e muda cronograma do Processo Seletivo Simplificado

A Prefeitura de Mimoso do Sul publicou a retificação do Edital nº 001/2026 do Processo Seletivo Simplificado. Com isso, o município atualiza regras e prazos do certame. Além disso, a administração orienta que os candidatos acompanhem as mudanças para não perder nenhuma etapa.

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A atualização inclui ajustes nas regras de comprovação de experiência profissional. Dessa forma, os critérios passam a seguir novas orientações estabelecidas no edital retificado. Ao mesmo tempo, a prefeitura também promove alterações no cronograma do processo seletivo, o que exige atenção redobrada dos participantes.

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Além das mudanças, o município prorrogou o prazo para recurso das inscrições. Agora, os candidatos poderão apresentar recursos nos dias 6, 7 e 8 de abril de 2026. Portanto, quem precisa contestar alguma etapa deve respeitar o novo período estabelecido.

Por fim, a Prefeitura de Mimoso do Sul reforça que os candidatos devem consultar a retificação completa nos canais oficiais. Assim, será possível acompanhar todas as atualizações e garantir a participação correta no processo seletivo.