Coala anuncia Maria Bethânia como atração deste ano

O Coala Festival confirmou mais um nome de peso para sua próxima edição, Maria Bethânia está oficialmente no line-up de 2026. Marcado para os dias 12 e 13 de setembro, no Memorial da América Latina, o evento reforça a proposta de reunir grandes vozes da música brasileira.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A participação marca o retorno da cantora ao festival após sua apresentação em 2022, quando encerrou a programação. Desta vez, Bethânia volta em um momento simbólico da carreira, celebrando 60 anos de trajetória com um espetáculo que revisita diferentes fases de sua obra.

Leia também: Marina Ruy Barbosa reage a documentário de Suzane von Richthofen: ‘Cruzes’

No palco do Coala, Maria Bethânia deve apresentar um repertório que atravessa décadas, reunindo canções que se tornaram marcos de sua carreira. Entre elas, clássicos como Cheiro de Amor, As Canções Que Você Fez Pra Mim e Não Dá Mais Pra Segurar devem compor o setlist.

A apresentação também carrega um caráter afetivo, além de celebrar sua história, a artista reencontra o público do festival em um momento de maturidade artística e reconhecimento contínuo entre diferentes gerações.

Line-up mistura gerações da música brasileira

Antes do anúncio de Bethânia, o Coala Festival já havia confirmado nomes como Seu Jorge e João Gomes. A combinação reforça uma das marcas do evento desde sua criação: aproximar artistas consagrados de nomes populares e contemporâneos.

Criado em 2014, o festival se consolidou como um espaço de curadoria voltado à diversidade da música brasileira, conectando diferentes estilos, épocas e públicos.

Estrutura e novidades da edição

A edição de 2026 ocorre novamente no Memorial da América Latina e traz novidades na estrutura. Entre elas, está a criação da Vila Coala, uma área exclusiva integrada ao backstage, pensada para ampliar a experiência do público.

O evento também mantém parcerias com grandes marcas e já iniciou a venda de ingressos , incluindo o Coala Pass, válido para os dois dias de programação.

O preço varia entre R$ 290 (arena) e R$ 1,2 mil (Vila Coala, área mais próxima ao palco).