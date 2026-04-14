Com perfil técnico e experiência, Gilson Daniel avança na disputa por vaga no TCU

O deputado federal Gilson Daniel (PODE-ES) avançou em sua candidatura à vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), aberta após a aposentadoria compulsória do ministro Aroldo Cedraz, oficializada no último dia 26 de fevereiro.

Nesta segunda-feira (13), o nome do parlamentar capixaba foi aprovado, por unanimidade, em sabatina pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, etapa fundamental do processo. A eleição no plenário está prevista para esta terça-feira (14), quando os deputados irão deliberar sobre a escolha do novo ministro.

Com trajetória consolidada na gestão pública capixaba e nacional, Gilson apresenta seu nome com base em experiência técnica e executiva acumulada ao longo de mais de duas décadas.

Servidor federal de carreira da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), é graduado em Ciências Contábeis, possui pós-graduação em Contabilidade Pública e Gerencial e é mestre em Metodologias Sócio-Pedagógicas no Ensino Jurídico-Econômico. Sua formação está diretamente ligada às atribuições constitucionais do TCU, que envolvem fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

No Espírito Santo, foi prefeito por dois mandatos consecutivos, período marcado por equilíbrio fiscal, modernização administrativa e fortalecimento do controle interno. Também exerceu os cargos de Secretário de Governo e Secretário de Economia e Planejamento do Estado, atuando na formulação e execução de políticas fiscais e orçamentárias.

Presidiu a Amunes e a Associação Brasileira de Municípios (ABM), ampliando sua atuação no debate federativo e defendendo o fortalecimento dos municípios.

Atualmente, exerce a função de Ouvidor-Geral da Câmara dos Deputados, posição que reforça seu perfil institucional e sua capacidade de diálogo.

Gilson é autor dos livros “Gestão Pública voltada para Resultados” (2021) e “Captação de Recursos, Gestão e Compliance” (2025), obras que abordam planejamento, responsabilidade fiscal e boas práticas administrativas.

“Acredito em um TCU que una rigor técnico e responsabilidade institucional, fortalecendo a boa gestão pública e respeitando o pacto federativo”, afirmou.