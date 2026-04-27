Conceição do Castelo: moradora celebra 99 anos cercada por filhos, netos e bisnetos

Celebrar 99 anos de vida é mais do que marcar uma data. É reunir histórias, fortalecer laços e reconhecer uma trajetória construída com fé, família e perseverança. Em Conceição do Castelo, esse marco ganhou ainda mais significado ao reunir diferentes gerações em um dia repleto de emoção e gratidão: o aniversário de Waldira Aparecida Soares Pancieri.

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Logo cedo, familiares e amigos participaram de uma missa com intenção ao seu aniversário, celebrada na comunidade de Viçosa pelo padre Marconi José Andrade. Em seguida, a programação continuou com um encontro marcado por abraços, lembranças e momentos de alegria. Filhos, netos, bisnetos e pessoas próximas compartilharam a comemoração, transformando o aniversário em uma verdadeira celebração da vida.

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Durante as homenagens, a aniversariante destacou a importância da família em sua trajetória. “Sou muito grata a Deus por chegar até aqui com saúde e rodeada pela minha família. Esse momento, ao lado da minha família, é o maior presente que eu poderia receber”, afirmou.

99 anos de vida

Nascida em Ribeirão Preto, em São Paulo, no dia 28 de abril de 1927, ela se mudou ainda criança para o Espírito Santo, onde construiu sua história. Viveu em Cachoeiro de Itapemirim, depois em Muniz Freire, e, posteriormente, na comunidade de Viçosa, no interior de Conceição do Castelo. Há mais de 30 anos, reside na sede do município, onde mantém vínculos fortes com a comunidade.

Mãe de quatro filhos, avó de 14 netos e bisavó de 11 bisnetos, a matriarca carrega uma trajetória marcada por dedicação à família. Viúva há 33 anos, ela segue como referência de união e afeto, celebrando quase um século de vida cercada por quem ajudou a formar.