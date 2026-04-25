Castelo inicia preparação para Corpus Christi 2026

O Instituto Cultural Irmã Vicência (ICIV) iniciou a preparação para os festejos de Corpus Christi 2026 em Castelo logo após o encerramento da edição anterior. Assim, a equipe organizadora retomou os trabalhos e passou a planejar cada etapa do evento com antecedência.

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O presidente do ICIV, Luciano Traváglia, explicou que, após a prestação de contas, a organização reinicia o planejamento. Além disso, a equipe se reúne com a Comissão Paroquial, voluntários da Comissão de Artistas e a diretoria do instituto. Dessa forma, o grupo define as diretrizes da festa e estabelece a temática que orientará a confecção dos tradicionais tapetes.

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O professor de Teologia da Escola de Teologia e Pastoral Santa Mônica e membro da coordenação geral da festa, José Ângelo da Silva Campos, conduz a apresentação das temáticas desde 2023. Ele assumiu a coordenação em 2022, em parceria com o pároco, a comissão paroquial, o ICIV e voluntários, após a retomada da tradição que havia sido interrompida durante a pandemia.

Para 2026, a organização definiu o tema “Eucaristia, o Cordeiro de Deus”. Com isso, os tapetes irão destacar a Eucaristia como elemento central da vida da Igreja. Além disso, as representações irão abordar a história da salvação, desde o seu início, por meio de imagens e símbolos religiosos.

Nesse contexto, os quadros retratarão passagens marcantes, como a expulsão do ser humano do Paraíso, a anunciação à Maria e a celebração da nova Páscoa na paixão de Jesus Cristo. Assim, os tapetes irão construir uma narrativa visual baseada no tema central e em seus desdobramentos.

Organização mobiliza voluntários e comunidade

A coordenação reforça que a produção dos tapetes exige dedicação contínua. Por isso, voluntários, moradores e o poder público atuam de forma integrada para garantir a realização do evento. Além disso, a organização busca estruturar cada detalhe para receber moradores e visitantes durante a celebração.

Atualmente, os tapetes seguem um roteiro temático definido, o que organiza melhor a narrativa apresentada ao público. Anteriormente, as produções apresentavam temas variados, embora mantivessem a Eucaristia como eixo principal. Com a padronização, os voluntários passaram a desenvolver quadros e passadeiras com sequência lógica.

A festa de Corpus Christi integra a tradição da Igreja desde sua instituição pelo Papa Urbano IV, em 1264. Em Castelo, a celebração ocorre desde os primeiros registros religiosos locais, consolidando-se como uma das principais manifestações culturais e religiosas do Espírito Santo.