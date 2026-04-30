Concurso de fanfarras de Itapemirim estão com inscrições abertas

O Concurso de Fanfarras e Bandas de Itapemirim (COFABANI) chega à 17ª edição e já movimenta músicos e estudantes do município. O evento acontece no dia 13 de junho de 2026, às 8h.

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Além disso, a organização confirmou que as inscrições seguem abertas até o dia 31 de maio. Dessa forma, bandas e fanfarras interessadas já podem se preparar para participar da programação.

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O COFABANI valoriza a cultura musical e, ao mesmo tempo, fortalece a integração entre corporações. Por isso, o concurso incentiva a participação de grupos formados por músicos e estudantes.

Ao longo das edições, o evento se consolidou como um espaço de troca de experiências e visibilidade para talentos locais. Assim, a iniciativa também contribui para o desenvolvimento artístico e educacional dos participantes.

Além disso, a organização reforça que os interessados devem se organizar com antecedência. Portanto, é importante preparar a apresentação e reunir a equipe para garantir a inscrição dentro do prazo.

O evento, aliás, mantém uma tradição que une música e educação em Itapemirim. Com isso, a expectativa é reunir diversas corporações em mais uma edição que promete destacar o talento e a dedicação dos participantes.