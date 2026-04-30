Oficina teatral gratuita de improviso chega a Mimoso do Sul

O projeto Cultura em Toda Parte amplia sua atuação no Espírito Santo e chega a Mimoso do Sul com uma proposta voltada à criação artística e ao improviso. A iniciativa promove, na próxima segunda-feira (4), às 15h, a performance “ImPROVISOriamente – Oficina de Criação”, na EEEFM Monsenhor Elias Tomasi. A atividade é gratuita e integra a programação da 4ª edição do projeto.

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O artista e integrante da Cia The Palhaços, Alex Ribeiro, conduz a oficina e destaca a importância do improviso como ferramenta criativa. Com mais de uma década de atuação em palhaçaria, teatro físico e pesquisa cômica, ele desenvolve trabalhos em escolas, hospitais, festivais e espaços culturais. Além disso, sua trajetória reúne experiências que conectam humor, escuta e criação coletiva.

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“Improvisar é aprender a escutar o instante. A oficina parte dessa ideia de criação viva, em que o jogo e a imaginação conduzem o processo”, afirma o artista Alex Ribeiro.

A oficina propõe vivências práticas e estimula os participantes a explorarem o improviso como forma de expressão. Ao mesmo tempo, incentiva a criatividade, o jogo cênico e a colaboração entre os envolvidos. Dessa forma, a atividade valoriza o erro, o inesperado e o brincar como caminhos possíveis para a criação artística.

Cultura em Toda Parte

O projeto Cultura em Toda Parte, por sua vez, fortalece a presença cultural em diferentes territórios capixabas. Assim, a iniciativa viabiliza ações por meio de políticas públicas de incentivo à cultura. Com isso, promove o encontro entre artistas e comunidades, ampliando o acesso à formação e à produção artística no estado.