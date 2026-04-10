Condomínio proíbe sexo após 22h e gera polêmica

Um condomínio em São José, na Grande Florianópolis, ganhou repercussão nas redes sociais após adotar uma regra incomum: moradores não podem manter relações sexuais após as 22h.

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A medida foi definida após 18 reclamações formais registradas por moradores. Segundo os relatos, os incômodos envolviam gemidos, barulho de móveis e conversas em volume elevado durante a madrugada. Diante disso, o caso rapidamente viralizou e passou a ser apelidado de “toque de recolher do amor”.

De acordo com o novo regulamento interno, o descumprimento da norma gera advertência por escrito. Além disso, em situações de reincidência, a administração aplica multa de R$ 237. Ainda conforme o condomínio, a proposta busca reduzir conflitos entre vizinhos e preservar o bem-estar coletivo.

Contudo, a decisão também gerou controvérsia entre os condôminos. Isso porque a administração chegou a cogitar a reprodução de áudios das reclamações em assembleia, o que ampliou o debate sobre privacidade e limites de convivência em ambientes compartilhados.