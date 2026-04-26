Confira a previsão do tempo para hoje em Cachoeiro e demais cidades do ES

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo neste domingo será marcado por estabilidade em todo o Espírito Santo, com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o ar seco e impede a formação de nuvens carregadas, afastando qualquer possibilidade de chuva em todas as regiões do estado.

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Na Grande Vitória, o dia será de sol entre poucas nuvens, com vento fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 22 °C e 32 °C, enquanto na capital, Vitória, os termômetros devem marcar mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Já na Região Sul, o cenário também é de tempo firme, com sol predominando e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 22 °C e 34 °C, enquanto nas regiões mais altas variam de 20 °C a 31 °C. O mesmo padrão se repete na Região Serrana, onde os termômetros oscilam entre 18 °C e 31 °C, dependendo da altitude.

Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do estado, o clima segue estável, com sol entre poucas nuvens e calor mais intenso. As máximas podem chegar a 35 °C, especialmente no Noroeste capixaba. Em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 19 °C e 32 °C. Em todo o território capixaba, a ausência de chuva e o calor elevado devem marcar o dia.