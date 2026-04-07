Confira as dezenas da Lotofácil desta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal realizou nesta segunda-feira (6) o sorteio do concurso 3654 da Lotofácil. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2.000.000,00.

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O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, local oficial onde ocorrem os sorteios das Loterias Caixa. Confira o resultado da Lotofácil de hoje (CLIQUE AQUI).

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Além disso, a Lotofácil integra o calendário regular das loterias federais, que realizam concursos frequentes ao longo da semana. Dessa forma, milhares de apostadores acompanham os resultados em busca do prêmio principal.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é considerada uma das modalidades mais populares entre os brasileiros. Isso ocorre principalmente pela simplicidade da aposta e pelas diferentes faixas de premiação.

Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas no horário programado pela Caixa.

O prêmio principal é pago ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas. Entretanto, o jogo também distribui valores para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números.

Assim, mesmo que o participante não alcance o prêmio máximo, ele ainda pode receber valores menores, dependendo da quantidade de acertos registrados no bilhete.