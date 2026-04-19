Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulga a lista de farmácias de plantão para este domingo, 19 de abril de 2026. Dessa forma, moradores podem localizar atendimento em diferentes regiões da cidade ao longo do dia.

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Inicialmente, a Drogaria Melhor Preço Beira Rio realiza atendimento na Avenida Beira Rio, 229, no bairro Guandu, ao lado do Teatro Rubem Braga. Além disso, o estabelecimento disponibiliza contato pelo telefone 3521-7905.

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Em seguida, a Farmácia Indiana atende na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, número 98, no bairro Gilberto Machado, em frente à rodoviária. Assim, o ponto garante acesso facilitado para quem circula pela região central.

Além disso, a Farmácia Vila Rica funciona na Rua Dr. Ozires de Almeida Freitas, 208, no bairro Vila Rica, próxima ao supermercado Targa. O contato pode ser realizado pelo telefone 99931-3898.

Posteriormente, a Drogaria Novo Parque atende na Rua José Rosa Machado, 139, no bairro Alto Novo Parque, nas proximidades do supermercado Polonini. O telefone disponível é o 3522-6644.

Da mesma forma, a Drogaria Baiminas realiza atendimento na Rua Amâncio Silva, 249, no bairro Baiminas, na subida do Paulo Pereira Gomes. O estabelecimento também disponibiliza contato pelo telefone 3526-7677.

Por fim, a Farmácia Trevo funciona na Avenida Jones dos Santos Neves, 337, no bairro São Francisco de Assis, ao lado da Casa das Panelas. O telefone para contato é o 3522-1002.

Horário

Além da lista de unidades, o horário de funcionamento segue critérios definidos. As drogarias localizadas no Centro e no bairro Guandu funcionam das 7h às 22h, de forma obrigatória. Já as drogarias situadas em outros bairros operam das 7h às 19h, com possibilidade de extensão até as 22h.

Dessa maneira, a organização do plantão garante atendimento distribuído em diferentes regiões, facilitando o acesso da população aos serviços farmacêuticos ao longo do dia.