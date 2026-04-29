Confira as vagas disponíveis no Sine de Anchieta

O Sine de Anchieta atualizou, nesta terça-feira (29), o painel de vagas de emprego com 24 oportunidades disponíveis. As vagas contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, além disso, atendem candidatos de Anchieta, Guarapari e Piúma, conforme os critérios definidos para cada função.

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Entre as oportunidades, o painel inclui cargos como padeiro, garçom, cozinheiro e ajudante de cozinha, além de funções técnicas, como técnico em automação e topógrafo. Ao mesmo tempo, há vagas para bombeiro civil, acabador de marmoraria, doméstica e caseiro.

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Além disso, o painel também disponibiliza vagas de estágio nas áreas administrativas, o que amplia as possibilidades para estudantes. Em alguns casos, as vagas exigem ensino médio completo, enquanto outras pedem formação técnica ou curso em andamento. Portanto, os critérios variam conforme a função, incluindo requisitos como experiência comprovada em carteira de trabalho e, em determinadas vagas, a obrigatoriedade de CNH.

O atendimento ocorre de forma presencial, das 8h às 17h, na Casa do Cidadão, localizada na Avenida Carlos Lindemberg, no Centro de Anchieta. Para participar, o candidato deve apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, carteira de trabalho e, quando necessário, certificados de cursos e currículo atualizado.