Confira o cronograma de cestas básicas em Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim realiza a entrega de cestas básicas ao longo do mês de abril de 2026. A distribuição ocorre em diversos bairros e localidades, com organização por datas, locais e turnos.

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A programação começou no dia 16 de abril. Nesse dia, as entregas aconteceram em Graúna, no ginásio pela manhã, além de Society, Gambá e Fortunato à tarde. Ainda assim, o bairro Calafate recebeu atendimento na praça durante a manhã.

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Em seguida, no dia 17 de abril, a distribuição contemplou a Vila, no Ginásio Renan Góes, e Nametala, no Bar do Daniel, ambos pela manhã. Já no período da tarde, os atendimentos ocorreram em Odim, na creche, e em Rosa Meirelles, na quadra.

Mais entregas

Posteriormente, no dia 22 de abril, o cronograma segue para Rio Muqui, na quadra pela manhã. Além disso, Paineiras e Coqueiro recebem atendimento com entrega saveiro. Durante a tarde, Maraguá conta com distribuição na Mercearia Passos, enquanto Sapucaia também recebe entrega saveiro.

No dia 23 de abril, as ações continuam em Campo Acima, no ginásio pela manhã, e em Casinhas à tarde. Além disso, Candeus, Apeacarb e Duas Barras recebem as cestas por meio de entrega saveiro.

Já no dia 24 de abril, a programação inclui Brejo Grande do Sul, no posto de saúde pela manhã, e Brejo Grande do Norte, no campo de futebol e posto de saúde à tarde. Ainda nesse dia, Ilha do Gato, Ilha do Leandro, Pedrinhos, Santo Amaro, Vargem Grande e Retiro também recebem atendimento.

Na sequência, no dia 27 de abril, as entregas acontecem em Barbados, Cohab, Garrafão, Córrego do Ouro e Caxeta, com distribuição entre manhã e tarde.

Além disso, no dia 28 de abril, Itaoca recebe atendimento no CRAS durante todo o dia. Safra e Frade também contam com entrega saveiro.

No dia 29 de abril, o cronograma contempla Gomes, Joacima, Muritoca, Bom Será, Palmital e Fazenda Velha, com atendimentos em praças, quadras e campos de futebol.

Por fim, no dia 30 de abril, as entregas ocorrem em Beira Rio e Limão, na escola e igreja católica pela manhã, além de Afonso, Itapavá e Peçanha, com atendimentos ao longo do dia.

Os horários definidos são das 9h às 11h, pela manhã, e das 13h às 15h30, à tarde. No entanto, as datas podem sofrer alterações.