Espírito Santo

Confira o funcionamento dos órgãos durante o feriado no ES

Segunda-feira terá funcionamento normal; já na terça não haverá expediente

Imagem ilustra 21 de abril é feriado
Foto: Divulgação

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou como será o funcionamento dos órgãos do Poder Executivo Estadual durante o feriado de Tiradentes.

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Na segunda-feira (20), o expediente seguirá normalmente. Dessa forma, os serviços administrativos funcionarão sem alterações.

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Já na terça-feira (21), feriado nacional de Tiradentes, não haverá expediente. Assim, os atendimentos serão suspensos nos órgãos estaduais.

No entanto, a medida não se aplica a todos os serviços. As unidades que operam em regime de escala continuarão funcionando. Além disso, os serviços considerados essenciais manterão suas atividades normalmente.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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