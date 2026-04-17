Confira o funcionamento dos órgãos durante o feriado no ES
Segunda-feira terá funcionamento normal; já na terça não haverá expediente
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou como será o funcionamento dos órgãos do Poder Executivo Estadual durante o feriado de Tiradentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na segunda-feira (20), o expediente seguirá normalmente. Dessa forma, os serviços administrativos funcionarão sem alterações.
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Já na terça-feira (21), feriado nacional de Tiradentes, não haverá expediente. Assim, os atendimentos serão suspensos nos órgãos estaduais.
No entanto, a medida não se aplica a todos os serviços. As unidades que operam em regime de escala continuarão funcionando. Além disso, os serviços considerados essenciais manterão suas atividades normalmente.
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