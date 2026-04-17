Confira o funcionamento dos órgãos durante o feriado no ES

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou como será o funcionamento dos órgãos do Poder Executivo Estadual durante o feriado de Tiradentes.

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Na segunda-feira (20), o expediente seguirá normalmente. Dessa forma, os serviços administrativos funcionarão sem alterações.

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Já na terça-feira (21), feriado nacional de Tiradentes, não haverá expediente. Assim, os atendimentos serão suspensos nos órgãos estaduais.

No entanto, a medida não se aplica a todos os serviços. As unidades que operam em regime de escala continuarão funcionando. Além disso, os serviços considerados essenciais manterão suas atividades normalmente.