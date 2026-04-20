Confusão em bar deixam dois feridos em Dores do Rio Preto; polícia procura suspeito

A Polícia Militar intensificou as buscas por um suspeito de tentativa de homicídio após disparos registrados em um bar no centro de Dores do Rio Preto, na noite deste sábado (18).

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De acordo com a PM, o suspeito se envolveu em um desentendimento dentro do estabelecimento. Em seguida, ele efetuou diversos disparos de arma de fogo contra duas pessoas, sendo um homem de 31 anos e uma mulher de 27 anos.

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As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto atendimento. No entanto, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Logo após o ocorrido, as equipes policiais iniciaram diligências e realizaram buscas contínuas na região. Além disso, diversas guarnições participaram da operação, ampliando o cerco em diferentes pontos da cidade.

Durante as buscas, os militares localizaram e abordaram o veículo usado na fuga do suspeito. Em seguida, a equipe deteve a condutora, uma mulher de 37 anos e companheira do autor dos disparos, e a encaminhou à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Além disso, os policiais apreenderam o veículo e o levaram para um pátio credenciado. Dessa forma, a ação garantiu a coleta de elementos que podem auxiliar nas investigações.

As equipes mantiveram as buscas pelo suspeito, inclusive em áreas rurais. No entanto, até o momento, os policiais não o localizaram.

As informações indicam que a confusão teria começado por causa da distribuição de cadeiras para clientes em via pública. Nesse contexto, o suspeito tentou estacionar de forma forçada, o que gerou irritação entre os frequentadores do local. A situação evoluiu para discussões e, posteriormente, para os disparos.

A Polícia Militar segue realizando buscas e mantém as equipes mobilizadas na tentativa de localizar o suspeito.