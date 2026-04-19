Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Ex-atleta estava internado e teve suspeita de doenças investigadas
O ex-jogador de futebol Jonathas Gonçalves Silva, de 28 anos, morreu na manhã deste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim. Conhecido como “Babal”, ele atuou pelo Estrela do Norte em 2018.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O jovem estava internado na Santa Casa de Misericórdia desde sexta-feira (17), após buscar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
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De acordo com informações, a unidade de saúde investigava dois possíveis diagnóticos, leptospirose ou chikungunya. No entanto, a causa da morte ainda será investigada.
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