Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro

O ex-jogador de futebol Jonathas Gonçalves Silva, de 28 anos, morreu na manhã deste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim. Conhecido como “Babal”, ele atuou pelo Estrela do Norte em 2018.

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O jovem estava internado na Santa Casa de Misericórdia desde sexta-feira (17), após buscar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

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De acordo com informações, a unidade de saúde investigava dois possíveis diagnóticos, leptospirose ou chikungunya. No entanto, a causa da morte ainda será investigada.