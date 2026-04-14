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Contrata+ Brasil chega a Alegre com novas oportunidades

Município adere à plataforma Contrata+ Brasil e amplia acesso de microempreendedores a contratações públicas.

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Foto: Freepik

A Prefeitura de Alegre aderiu à plataforma Contrata+ Brasil e, com isso, passou a ampliar as oportunidades para microempreendedores individuais atuarem em contratações públicas. A iniciativa também permite que profissionais prestem serviços diretamente ao setor público.

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Além disso, a plataforma abre espaço para diferentes áreas de atuação. Dessa forma, profissionais como pintores, pedreiros, técnicos de ar-condicionado, gesseiros, jardineiros e reparadores, entre outros, podem participar das oportunidades disponíveis.

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No entanto, para acessar essas possibilidades, o interessado precisa realizar o cadastro. Por isso, é necessário se inscrever tanto no Contrata+ Brasil quanto no SICAF, sistema que habilita a prestação de serviços ao setor público.

Ao mesmo tempo, a adesão à plataforma amplia a visibilidade dos microempreendedores. Assim, os profissionais passam a ter mais chances de fechar contratos e garantir novas fontes de renda.

Com isso, a iniciativa fortalece a participação dos MEIs nas contratações públicas. Além disso, a medida permite que esses profissionais ampliem suas atividades e aproveitem novas oportunidades no município.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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