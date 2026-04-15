Contribuintes já podem emitir IPTU 2026 em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim já disponibilizou a emissão dos boletos do IPTU 2026. Com isso, os contribuintes podem acessar o sistema da Prefeitura e gerar o documento de forma rápida e segura.

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Para emitir o boleto, o cidadão deve acessar o site oficial do município. Em seguida, é necessário informar o CPF, o CNPJ ou a inscrição imobiliária vinculada ao imóvel. Dessa forma, o sistema permite o acesso direto ao documento.

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Além disso, quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 15 de abril garante 10% de desconto no valor do imposto. Ao mesmo tempo, o contribuinte também pode parcelar o IPTU em até oito vezes, com vencimentos entre abril e novembro.

O pagamento da primeira parcela também vence no dia 15 de abril. Portanto, é importante que os contribuintes se organizem para cumprir os prazos estabelecidos.

Por outro lado, quem mantém o pagamento do imposto em dia também recebe um benefício adicional. Nesse caso, o contribuinte garante até 20% de desconto no IPTU de 2027.

Além disso, o pagamento do imposto contribui diretamente para a melhoria dos serviços públicos. Dessa forma, os recursos arrecadados ajudam a atender toda a população de Cachoeiro de Itapemirim.