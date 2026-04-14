Linha Vermelha é interditada em Cachoeiro; entenda o motivo
Bloqueio ocorre próximo ao Museu Ferroviário para garantir segurança durante celebrações na cidade.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou a interdição de um trecho da Linha Vermelha, nas proximidades do Museu Ferroviário. A medida já está em vigor e segue até o próximo domingo, dia 19 de abril.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, a interdição ocorre para garantir a organização e a segurança durante as celebrações realizadas na cidade. Nesse sentido, o bloqueio atende à necessidade de controlar o fluxo de veículos em um período de maior movimentação.
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As festividades marcam o aniversário do cantor Roberto Carlos, momento em que o município recebe visitantes e realiza eventos especiais. Dessa forma, a administração municipal adotou a medida para assegurar melhores condições de circulação e segurança para moradores e turistas.
Diante desse cenário, a orientação é que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência. Além disso, recomenda-se o uso de rotas alternativas, já que o trecho permanecerá bloqueado até o fim das comemorações.
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