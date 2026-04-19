Corpo é encontrado com sinais de violência no ES
Vítima apresentava marcas de golpes de faca e foi achada em área em obra
Um homem de 42 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (19), em Porto de Cariacica, próximo a uma área em obra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A vítima apresentava diversas marcas de golpes de faca pelo corpo. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi localizado já sem vida.
Leia também: Capotamento deixa uma pessoa morta e três feridos no ES
A causa do crime ainda não foi informada. Segundo informações, a vítima morava em um trailer nas proximidades e trabalhava como vigia do local.
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726