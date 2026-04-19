Segurança

Corpo é encontrado com sinais de violência no ES

Vítima apresentava marcas de golpes de faca e foi achada em área em obra

delegacia regional de cariacica - delegacia de cariacica
Foto: Reprodução

Um homem de 42 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (19), em Porto de Cariacica, próximo a uma área em obra.

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A vítima apresentava diversas marcas de golpes de faca pelo corpo. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi localizado já sem vida.

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A causa do crime ainda não foi informada. Segundo informações, a vítima morava em um trailer nas proximidades e trabalhava como vigia do local.

A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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