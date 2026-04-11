Corrida de app acaba em tragédia após discussão por vômito

Uma briga dentro de um carro de aplicativo terminou em morte na madrugada de sexta-feira (10), na Avenida Moinho Fabrini, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O motorista matou um passageiro de 26 anos após uma discussão que começou quando o jovem passou mal e vomitou no veículo.

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima e um acompanhante solicitaram a corrida normalmente. No entanto, durante o trajeto, o passageiro passou mal. Diante disso, o motorista interrompeu a viagem e exigiu que os ocupantes deixassem o carro.

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Segundo a SSP, a situação rapidamente saiu do controle. Houve discussão e, em seguida, agressões físicas entre os envolvidos. Quando os policiais militares chegaram ao local, encontraram o jovem caído e inconsciente.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da confusão. Nas gravações, o motorista aparece discutindo com os dois passageiros ao lado do carro. Em determinado momento, um deles se aproxima e o condutor reage com um empurrão. Logo depois, os três iniciam uma troca de agressões. Contudo, as imagens não permitem identificar se algum deles portava arma.

Vítima não resistiu

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. Apesar do atendimento, o jovem não resistiu aos ferimentos.

Pouco depois, os policiais localizaram o motorista ainda dentro do veículo. Em depoimento, ele afirmou que o passageiro estava com um canivete. Segundo o relato, ele conseguiu desarmá-lo e, em seguida, desferiu golpes contra o jovem.

A polícia apreendeu o carro e o canivete. Além disso, conduziu o motorista ao 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde registrou a ocorrência e iniciou a investigação do caso.

Em nota, a empresa Uber informou que lamenta a morte do usuário. A plataforma também confirmou que desativou a conta do motorista e afirmou que colabora com as autoridades.

Ainda conforme a empresa, todas as viagens contam com seguro. Por isso, a seguradora será acionada para prestar assistência à família da vítima. A Uber também destacou que disponibiliza uma taxa de limpeza aos motoristas quando há situações como vômito dentro do veículo.

Com informações do Estadão Conteúdo