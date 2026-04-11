Homem sobrevive após levar cinco tiros em Presidente Kennedy

Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite de sexta-feira (10), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar atendeu a ocorrência por volta das 18h30. Assim, segundo informações apuradas, o suspeito efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida e socorrida em seguida.

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De acordo com a PM, o crime ocorreu após um desentendimento entre os envolvidos. Isso porque, dias antes, a vítima teria ameaçado um familiar do suspeito com uma arma de fogo. Diante disso, ao encontrar o homem nas proximidades de sua residência, o autor teria ido atrás da vítima armado e efetuado diversos disparos.

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Assim, com isso, a vítima sofreu cerca de cinco perfurações. Quatro tiros atingiram as costas, sem transfixar, enquanto outro disparo atingiu de raspão a cabeça. Apesar da gravidade, a equipe de resgate encaminhou o homem para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde ele permanece em estado estável.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta vermelha, levando outro homem na garupa. Segundo a polícia, ele seguiu em direção ao interior, possivelmente rumo a Cachoeiro de Itapemirim. Entretanto, as equipes realizaram buscas na região, mas não localizaram o autor até o momento.

A Polícia Militar segue em diligências para encontrar o suspeito. Além disso, a corporação orienta a população a repassar, de forma anônima, qualquer informação sobre o paradeiro do envolvido pelo telefone 181.