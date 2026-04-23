CRAS em Movimento leva serviços sociais a bairro de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza neste sábado (25) a primeira edição do projeto “CRAS em Movimento: Proteção Social em Ação no Território”. A iniciativa leva serviços socioassistenciais diretamente aos bairros e facilita o acesso da população.

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Secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca afirma que o projeto fortalece o vínculo com a comunidade. Segundo ele, a iniciativa amplia o atendimento e aproxima os serviços das famílias.

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A ação acontece das 8h às 12h, na Escola Municipal “Carim Tanure”, no bairro Bela Vista. O local atende a área do CRAS Alto Independência. Dessa forma, a prefeitura amplia a presença da assistência social nos territórios.

Durante o evento, os moradores poderão atualizar ou realizar cadastro no Cadastro Único. Além disso, terão acesso a orientações sobre benefícios sociais, como o BPC, e atendimento técnico com a equipe do PAIF. Também serão ofertadas atividades do Serviço de Convivência e encaminhamentos para a rede de apoio.

A programação inclui ações voltadas para crianças e para o público em geral. Assim, a iniciativa incentiva a convivência comunitária e promove integração entre os participantes.

Além disso, o evento contará com parceiros. O Senac oferecerá orientações profissionais e serviços de beleza. O Procon também participará com atendimentos ao consumidor. Dessa forma, a ação amplia o alcance dos serviços disponíveis.

O projeto terá continuidade e vai percorrer os nove CRAS do município. Com isso, a prefeitura pretende consolidar a estratégia de ampliar o acesso à Proteção Social Básica.