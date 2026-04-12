CRT-ES anuncia concurso com salários de até quase R$ 5mil

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES) confirmou a realização de um novo concurso público. A instituição contratou o Instituto Quadrix para organizar e executar o processo seletivo. Assim, a expectativa cresce entre os candidatos que buscam uma oportunidade no setor público.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, o certame oferecerá vagas para níveis médio, técnico e superior. As oportunidades contemplam diferentes áreas e também incluem formação de cadastro reserva. Dessa forma, o concurso amplia as chances para profissionais com formações variadas.

Leia também: Empresas abrem oportunidades com turnos variados no ES

Os cargos

Entre os cargos previstos, estão Analista Administrativo e Analista Contábil, ambos de nível superior. Também há vagas para Auxiliar Administrativo, de nível médio, além de Agente de Fiscalização e Técnico de Serviços Operacionais, ambos de nível técnico. Portanto, o edital deve atender a diversos perfis profissionais.

No que diz respeito à remuneração, os salários podem chegar a R$ 4.696,80. Além disso, os aprovados terão acesso a benefícios como auxílio-alimentação, transporte e plano de saúde. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, o que garante previsibilidade na rotina dos servidores.

Por fim, o CRT-ES orienta os interessados a acompanharem os canais oficiais para não perder nenhuma atualização. Enquanto isso, a contratação da banca organizadora indica que o edital deve ser publicado em breve.