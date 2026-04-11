Empresas abrem oportunidades com turnos variados no ES

Três empresas abriram vagas de emprego no Espírito Santo, cada uma com requisitos específicos e perfis distintos. As oportunidades abrangem áreas administrativas, industriais e técnicas, o que amplia as chances para diferentes profissionais.

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Área fiscal

A primeira vaga é voltada para a área fiscal. Nesse caso, a empresa busca um profissional com experiência em apuração de tributos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Além disso, o foco está na recuperação de créditos tributários, o que exige conhecimento técnico e atenção aos detalhes. Portanto, o perfil ideal é analítico e atualizado na legislação.

Administrativo

A segunda oportunidade apresenta um perfil mais administrativo. A empresa procura um profissional organizado, proativo e detalhista. Entre as atividades, estão negociação, controle de pedidos e relacionamento com fornecedores. Ao mesmo tempo, o cargo exige foco em prazos e custos, o que reforça a necessidade de responsabilidade e boa gestão.

Setor industrial

Já a terceira vaga é destinada ao setor industrial, com atuação no Polo Industrial de Piúma. Nesse caso, a empresa exige ensino médio completo e experiência na operação de equipamentos industriais. Além disso, o candidato deve ter conhecimento em Boas Práticas de Fabricação (BPF).

Como diferencial, a empresa considera experiência com pasteurização. Contudo, esse requisito não é obrigatório. Ainda assim, pode destacar o candidato no processo seletivo. Outro ponto importante é a disponibilidade para trabalhar em turnos, incluindo período vespertino ou madrugada.

Os interessados devem entrar em contato diretamente com as empresas responsáveis pelas vagas, conforme os canais informados nos materiais de divulgação. Dessa forma, é possível obter mais detalhes e participar do processo seletivo.