Cultura em Toda Parte anima Muniz Freire

Muniz Freire concentrou, na última semana, uma série de atividades culturais com oficinas, apresentações folclóricas, espetáculos teatrais e shows. A programação integrou a etapa local do projeto Cultura em Toda Parte, que levou atrações à sede do município e ao distrito de Piaçu, reunindo moradores em diferentes espaços.

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Inicialmente, o evento promoveu oficinas de iniciação teatral e dança. Em seguida, a Praça Divino Espírito Santo se transformou no principal palco das apresentações. No sábado (25), a programação começou às 17h30 com o encerramento da oficina “Mediação para Teatro e Cinema”.

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Estudantes do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Bráulio Franco apresentaram uma peça ao público, resultado de uma imersão de 36 horas conduzida pela responsável pela formação, Verônica Gomes.

Logo depois, às 18h30, grupos folclóricos deram continuidade à programação. O Boi Cyclone, representação cultural de Muqui, abriu as apresentações e chamou a atenção do público. Na sequência, manifestações tradicionais de Muniz Freire ganharam destaque com o Boi Azulão e as Sinhazinhas, que realizaram cortejo pelas ruas e reforçaram a identidade cultural local.

Mais atrações

Posteriormente, a Turminha do Tio ES levou ao palco o espetáculo infantil “Vamos Brincar”. A apresentação interativa envolveu o público e garantiu a participação das crianças, além de atrair a atenção dos adultos presentes. Para encerrar a noite, Welton Dias e Banda comandaram o show musical, mantendo o público animado até o fim da programação.

O Cultura em Toda Parte, programa itinerante da Secretaria da Cultura (Secult), segue com agenda em diferentes municípios. Nesse sentido, nesta quarta etapa, o projeto reúne cerca de 200 atrações distribuídas em todo o Espírito Santo.

Em Muniz Freire, a iniciativa contou com apoio da gestão municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, responsável pela estrutura e suporte logístico.