Cultura pomerana ganha destaque em documentário sobre a cultura da concertina no ES
Produção retrata trajetória de fabricante e tradição cultural
A história do único fabricante de concertinas do Espírito Santo se transformou em documentário e ganha destaque em uma produção que resgata a trajetória do instrumento e sua importância cultural. Além disso, o projeto apresenta a preservação de tradições presentes no interior capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A concertina, presente em comunidades de origem europeia, atravessa gerações como símbolo da identidade cultural. Nesse contexto, descendentes de italianos, alemães e pomeranos mantêm viva a tradição por meio da música e dos costumes.
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Desde a infância, Angelino Zaager iniciou sua relação com a concertina. Aos 8 anos, ele começou a tocar o instrumento que pertenceu ao avô. Com o passar dos anos, ele ampliou sua atuação e, posteriormente, passou a se destacar como músico e fabricante.
A partir da década de 1980, Angelino começou a consertar instrumentos antigos. Em seguida, ele desenvolveu a habilidade de produzir concertinas. Dessa forma, seu trabalho contribuiu para a manutenção da presença do instrumento, principalmente com o surgimento de festivais no Espírito Santo.
Além disso, Angelino também atua na formação de novos músicos. Desde 2008, ele já ensinou mais de 200 alunos, o que fortalece a difusão da cultura da concertina dentro e fora do estado.
Lançamento nos próximos dias
Atualmente, o documentário “Concertina: guardiã da cultura e história” registra a trajetória do fabricante. A equipe lança a produção no dia 24 de abril, na comunidade de Melgaço, em Domingos Martins.
A Nova Comunicação executou o projeto. Além disso, a iniciativa integrou a seleção da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Domingos Martins.
Durante o evento de lançamento, a programação contará com apresentações culturais e um café típico pomerano. Dessa maneira, o evento reunirá diferentes manifestações ligadas à tradição da concertina.
O documentário apresenta não apenas a história de Angelino, mas também o contexto cultural que envolve o instrumento. Assim, a produção contribui para registrar práticas, memórias e elementos que fazem parte da identidade cultural capixaba.
Lançamento do documentário “Concertina: guardiã da cultura e história”
Onde: salão da comunidade de Melgaço, Domingos Martins
Quando: 24 de abril (sexta-feira)
Horário: a partir de 18h
Programação
- 18h – Recepção dos convidados ao som de concertina com alunos de Angelino Zaager
- 18h20 – Apresentação do grupo de trombonistas Pomer Weg’s
- 18h35 – Apresentação do coral comunitário ao som de concertina
- 18h50 – Apresentação do casamento pomerano
- 19h – Apresentação do grupo de trombonistas Pommer
- 19h10 – Fala das autoridades e de representantes do documentário
- 19h20 – Exibição do documentário “Concertina: guardiã da cultura e história”
- 19h50 – Fala de Angelino Zaager – Fabricante e professor de concertina
- 20h – Café pomerano ao som de concertina
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