Autora capixaba lança livro infantojuvenil “Como sair de uma fria”
Obra aborda amizade, empatia e ansiedade com ilustrações criadas em parceria
A produtora cultural e escritora Fabíola Mozine lança o livro infantojuvenil “Como sair de uma fria”. O evento acontece no dia 25 de abril, das 17h às 19h, na Biblioteca Cine Por Elas, na Casa Cultural 155, em Vila Velha. Além disso, a sessão de autógrafos será aberta ao público e contará com a presença de convidados que participaram da trajetória da obra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A história começa dentro de uma geladeira azul. Nesse cenário, um potinho de arroz integral apresenta personagens e conduz novas narrativas. Dessa forma, a autora constrói um universo lúdico em que alimentos ganham vida e interagem entre si.
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O livro reúne temas como amizade, empatia e ansiedade. Além disso, a obra apresenta ilustrações desenvolvidas em parceria. Indicado para crianças a partir de seis anos, o exemplar possui 44 páginas.
A capa convida o leitor a explorar esse universo imaginativo. Ao mesmo tempo, a narrativa estimula a curiosidade e o envolvimento das crianças com a leitura.
Trajetória da obra
A autora escreveu o texto original em 2009, durante uma aula de escrita dramática. Em seguida, apresentou o material ao professor, que incentivou sua evolução. Assim, o conteúdo se transformou em uma esquete de teatro.
No ano seguinte, Fabíola mostrou a história ao ilustrador Claudio França. O artista aderiu ao projeto e criou os primeiros desenhos dos personagens. Entre eles, estão o protagonista Rô, o arroz integral, e outros moradores da geladeira.
Motivação para publicação
Autora do livro, Fabíola Mozine explica que a obra ganhou força ao longo dos anos. Segundo ela, dois fatores impulsionaram a concretização do projeto: o filho Luiz e o ilustrador Claudio França.
Ela relembra que, em 2022, leu o texto com o filho. Na ocasião, ele descobriu que a história havia sido escrita pela própria mãe e que ainda não existia como livro publicado. Além disso, a autora destaca que Claudio enfrentava um câncer na época.
Fabíola Mozine afirma que decidiu transformar o projeto em realidade como forma de inspirar crianças e homenagear o amigo, responsável pela criação do universo visual da obra.
Produção e lançamento
A obra conta com apoio do Edital Fundo a Fundo da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com o Fundo de Cultura do Estado e a Secretaria da Cultura (Secult). Além disso, Claudio França assina as ilustrações, em memória, junto com a artista Ana Lia Rocon Maia, que preservou os traços originais.
O projeto gráfico e a diagramação ficaram sob responsabilidade de Henrique Lachesis. Já a revisão e o texto da contracapa foram desenvolvidos por Carla Guerson.
O livro será vendido por R$ 40 no dia do lançamento. Posteriormente, o público poderá adquirir o exemplar no site da Editora Pedregulho e nas redes sociais da autora.
Serviço
Lançamento do livro “Como sair de uma fria”
Data: 25 de abril de 2026
Horário: 17h às 19h
Local: Biblioteca Cine Por Elas – Casa Cultural 155
Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 155, Centro de Vila Velha (ES)
Lotação máxima: 100 pessoas
Valor: R$ 40,00
Obra disponível para aquisição no dia do lançamento e, posteriormente, no site da Editora Pedregulho: https://www.lojapedregulho.com.br
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