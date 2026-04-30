Curso de pá carregadeira abre vagas em Presidente Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu inscrições para o curso de operação de pá carregadeira. A iniciativa oferece capacitação profissional e, ao mesmo tempo, amplia oportunidades de emprego para moradores do município. As aulas acontecem entre os dias 5 e 7 de maio, sempre das 8h às 17h, com carga horária total de 24 horas.

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O curso exige idade mínima de 18 anos. Além disso, os interessados devem realizar a inscrição presencialmente até o dia 30 de abril, na Agência de Treinamentos. Dessa forma, a organização orienta que os candidatos se antecipem para garantir a vaga dentro do prazo estabelecido.

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Para participar, é necessário apresentar documentos básicos. Entre eles, estão RG, CPF, comprovante de residência e a folha resumo do CadÚnico, caso o candidato possua cadastro. Assim, o processo busca organizar a seleção e atender ao público de forma eficiente.

A capacitação surge como uma oportunidade para quem deseja investir no futuro profissional. Portanto, o curso reforça a importância da qualificação técnica e incentiva a inserção no mercado de trabalho. Com isso, a expectativa é que os participantes adquiram conhecimentos práticos e ampliem suas chances de atuação na área.