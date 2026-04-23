Descubra por que O Grande Gatsby continua sendo o filme mais comentado sobre ambição e ilusão

Poucos filmes de Hollywood dos últimos quinze anos geraram, e continuam gerando, tanto debate quanto o grande gatsby filme de Baz Luhrmann. Lançado em 2013 com Leonardo DiCaprio no papel central, a adaptação do romance de F. Scott Fitzgerald é o tipo de obra que merece ser vista (ou revista) com atenção, porque o que está na superfície não é tudo o que ela tem a dizer.

Uma história sobre o sonho americano que nunca foi só americana

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Grande Gatsby foi publicado em 1925 e retrata a Nova York da Era do Jazz: festas extravagantes, dinheiro fácil, uma classe alta que dança sobre uma fundação instável. Jay Gatsby, o milionário misterioso que joga seu dinheiro em festas para atrair a atenção de Daisy Buchanan, é a personificação de um tipo específico de ambição, a que acredita que o passado pode ser recuperado se você conseguir parecer rico o suficiente.

A leitura mais rasa do filme vê isso como uma história de amor frustrado. A leitura mais honesta é mais sombria: é uma história sobre a ilusão que o dinheiro vende, sobre identidade fabricada e sobre o preço de confundir posição social com valor humano. Essas questões não têm data de validade, e é por isso que a história de Fitzgerald resiste há um século.

O que Baz Luhrmann fez com esse material

A escolha de Luhrmann como diretor foi controversa desde o anúncio. O cineasta australiano é famoso pelo excesso visual, Moulin Rouge! e Romeo + Julieta são seus referenciais mais óbvios, e parte da crítica duvidava que esse estilo servisse a um romance tão literário quanto Gatsby.

O que Luhrmann fez foi radicalizar a proposta: em vez de tentar “naturalizar” o universo do livro, ele amplificou tudo. As festas de Gatsby são espetáculos de CGI com trilha sonora contemporânea, Jay-Z produziu boa parte da música, os figurinos de Miuccia Prada e Catherine Martin são exuberantes ao ponto da irrealidade, e a cinematografia de Simon Duggan usa a câmera como instrumento de sedução visual.

Isso funcionou? Depende de quem você pergunta. A bilheteria foi robusta, mais de 350 milhões de dólares globalmente. A divisão de crítica foi real. Mas o debate em si diz algo relevante sobre o filme: poucas adaptações literárias da última década provocaram tantas discussões sérias sobre interpretação, fidelidade e estilo.

Leonardo DiCaprio como Gatsby

É difícil imaginar outro ator no papel. DiCaprio traz ao personagem uma fragilidade que o livro sugere mas raramente declara explicitamente, Gatsby é poderoso e desesperado ao mesmo tempo, e DiCaprio sustenta essa tensão ao longo de todo o filme sem deixar a armadura cair antes da hora certa.

O famoso “old sport” que o personagem usa em quase toda cena, e que DiCaprio entregou com uma precisão cômica e trágica ao mesmo tempo, virou marca registrada da adaptação.

F. Scott Fitzgerald e a América que ele descreveu

O romance O Grande Gatsby foi publicado em 1925, no auge dos chamados “anos loucos” americanos. Fitzgerald escreveu sobre uma América intoxicada pela riqueza fácil, pela mobilidade social prometida e pelo fosso crescente entre os que tinham e os que aspiravam ter. Três anos depois do lançamento, a Grande Depressão revelou exatamente as fissuras que o livro apontava.

Esse contexto histórico não é necessário para apreciar a adaptação cinematográfica, mas acrescenta uma dimensão que torna a obra mais rica. Ver as festas extravagantes de Gatsby com a consciência de que o sistema que as financia estava prestes a colapsar muda a forma como a câmera de Luhrmann parece excessiva, ela é excessiva da forma exata que o período era.

Consumo cultural consciente: qualidade além do volume

O crescimento acelerado do catálogo de streaming nos últimos anos criou uma abundância que tem um efeito paradoxal: quanto mais opções, mais difícil é escolher bem. A resposta mais comum é deixar o algoritmo decidir, e o algoritmo, por natureza, favorece o familiar e o popular sobre o descoberto e o específico.

Desenvolver uma prática de curadoria própria, uma lista pessoal de critérios sobre o que vale o tempo de telha, é uma das formas mais eficazes de melhorar a qualidade da experiência de entretenimento. Isso não significa ser seletivo a ponto de nunca assistir algo levemente, mas significa ter clareza sobre quando você quer entretenimento leve e quando quer algo que vai ficar na memória.

Os melhores títulos de qualquer gênero costumam funcionar nos dois registros: entretêm enquanto estão passando e ficam na cabeça depois que terminam. Identificar quais títulos têm essa dupla função é um exercício que, com prática, se torna cada vez mais preciso.

A permanência da história de Gatsby, continua sendo ensinada em escolas, adaptada em filmes e referenciada em discussões sobre desigualdade, confirma que Fitzgerald tocou em algo que não tem data de validade. As ansiedades sobre classe, identidade e o preço da ambição que ele capturou ainda circulam, com nomes e roupagens diferentes.