Detran|ES alerta para golpe com site falso
Detran|ES alerta para golpe com site falso que gera boletos de IPVA e licenciamento. Órgão orienta como evitar fraudes.
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) emitiu um alerta sobre golpes envolvendo sites falsos que simulam o portal oficial do órgão. De acordo com a instituição, criminosos estão utilizando links patrocinados em mecanismos de busca para enganar motoristas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao pesquisar termos como “Detran ES”, usuários podem ser direcionados a páginas fraudulentas hospedadas em domínios estrangeiros, que imitam o visual do site oficial. Nessas plataformas, são gerados boletos falsos para pagamento de tributos como IPVA e licenciamento.
O Detran|ES reforça que o único endereço oficial para consultas e emissão de documentos é o www.detran.es.gov.br. O órgão também destaca que não envia boletos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens.
Para evitar prejuízos, a orientação é desconfiar de links identificados como anúncio ou patrocinado e sempre verificar se o site possui domínio “.es.gov.br”. Além disso, é fundamental conferir os dados do beneficiário antes de efetuar qualquer pagamento, seja por boleto ou PIX.
Caso o cidadão tenha realizado pagamento em um site falso, a recomendação é registrar ocorrência na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos ou por meio da Polícia Civil do Espírito Santo, anexando comprovantes e o link acessado.
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