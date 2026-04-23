Detran|ES localiza 50 veículos clonados com Cerco Inteligente

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, Detran|ES, já localizou 50 veículos com indícios de clonagem desde o início do monitoramento especializado, em setembro de 2023. A ação utiliza o sistema Cerco Inteligente, que cruza informações em tempo real para identificar irregularidades. Somente neste ano, cinco veículos foram interceptados, incluindo uma motocicleta encontrada em Cachoeiro de Itapemirim.

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O processo começa a partir de denúncias feitas por cidadãos. Após o registro, a equipe de monitoramento acompanha a placa pelas câmeras espalhadas pelo estado, analisa características como cor e modelo e, em seguida, aciona as forças de segurança ao confirmar a fraude. Com isso, o tempo de resposta tem diminuído significativamente, com casos solucionados em menos de 24 horas.

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Além de retirar veículos clonados de circulação, a tecnologia também ajuda a reduzir prejuízos aos proprietários, que muitas vezes recebem multas indevidas. O sistema ainda contribui para recuperar veículos roubados ou furtados que foram adulterados. Paralelamente, o monitoramento é usado para identificar transporte escolar irregular, fiscalizar veículos com GNV sem inspeção e orientar blitzes com base em dados reais.

Caso haja suspeita de clonagem, o motorista deve registrar boletim de ocorrência, realizar vistoria em uma empresa credenciada e solicitar o serviço de indicativo de clonagem no portal do Detran|ES ou em unidades presenciais. No entanto, a inclusão do indicativo não cancela automaticamente multas, sendo necessário recorrer aos órgãos responsáveis por cada autuação.