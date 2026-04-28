Dia Estadual do Samba: nova legislação inclui data no calendário de eventos do ES
A norma é resultado de um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Mazinho dos Anjos (MDB).
O Espírito Santo ganhou oficialmente o Dia Estadual do Samba, celebrado em 2 de dezembro, a partir da publicação da Lei 12.806/2026. A nova legislação inclui a data no calendário capixaba de eventos e busca o reconhecimento do samba como uma das principais expressões da identidade brasileira.
A norma é resultado de um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Mazinho dos Anjos (MDB). O parlamentar defendeu a criação da data como forma de ampliar a visibilidade do samba e incentivar políticas públicas voltadas à cultura popular.
“A data é uma forma de reconhecer a importância histórica, social e cultural deste gênero musical como elemento constituinte da identidade brasileira e capixaba”, registra o autor na justificativa do Projeto de Lei (PL) 868/2025, que deu origem à nova lei. A escolha do dia 2 de dezembro segue tradição consolidada no país: a data marca o Dia Nacional do Samba, celebrado em diversas regiões do Brasil com rodas, shows e homenagens a grandes nomes do gênero.
Apesar da inclusão no calendário oficial, o Dia Estadual do Samba não será feriado. A expectativa é que a data funcione como um ponto de mobilização cultural, incentivando escolas de samba, artistas e instituições a promoverem atividades ao longo do período. No Espírito Santo, o samba tem presença marcante, especialmente durante o Carnaval de Vitória, um dos principais eventos culturais do estado. Desfiles de escolas de samba e projetos comunitários ligados à música e à dança movimentam milhares de pessoas e contribuem para a economia criativa local.
A Lei 12.806/2026, que foi publicada no Diário de Imprensa Oficial (DIO/ES) no último dia 23 de abril, inclui o Dia Estadual do Samba no anexo da Lei 11.212/2020, que consolida a legislação em vigor referente às datas comemorativas no estado.
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