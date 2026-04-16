Diocese de Cachoeiro integra Conselho de Direitos Humanos

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim passou a integrar a nova composição do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo. A posse dos conselheiros ocorreu neste mês de abril. Além disso, o evento reuniu representantes da sociedade civil, do poder público e convidados.

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Durante a cerimônia, a secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, participou do encontro. Ao mesmo tempo, a solenidade marcou o início da gestão 2025/2027. Assim, o Conselho inicia um novo ciclo de atuação no Estado.

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Presidente em exercício do Conselho, Galdene Conceição dos Santos destacou a relevância do colegiado. Segundo ela, o grupo enfrenta desafios constantes no cumprimento de suas atribuições. Além disso, a presidente relembrou ações desenvolvidas na gestão anterior.

Após a posse, os conselheiros realizaram a primeira plenária. Nessa etapa, participaram representantes da sociedade civil e do poder público. Dessa forma, o grupo iniciou os primeiros encaminhamentos da nova gestão.

Organização da nova gestão

Durante a reunião, os integrantes começaram o processo de escolha da presidência e vice-presidência. Além disso, o Conselho apresentou as principais demandas que serão discutidas nos próximos encontros. Assim, o planejamento das atividades ganhou início.

Participação da Igreja

O Regional Leste 3 da CNBB integra o Conselho com representantes ligados à Igreja. A Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Vitória conta com Maria de Fátima Castelan. Já a Comissão Justiça e Paz da Diocese participa por meio de Marília de Fátima Tiburso da Silva.

Dessa maneira, a presença da Igreja reforça a atuação nas pautas de direitos humanos no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, amplia o diálogo entre instituições e sociedade.