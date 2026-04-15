Marataízes lança marca do Shopping a Céu Aberto

O Shopping a Céu Aberto de Marataízes ganhou identidade visual própria e canais digitais oficiais. A apresentação ocorreu nesta terça-feira (14), na sede da CDL, reunindo empresários, lideranças e representantes do poder público. O projeto integra mais de 700 estabelecimentos distribuídos pelas avenidas Rubens Rangel, Simão Soares e Cristiano Dias Lopes Filho.

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Durante o evento, a organização apresentou a nova marca do polo comercial. A identidade visual passa a ser utilizada em campanhas, ações promocionais e iniciativas de valorização do comércio local. Além disso, o projeto lançou o perfil oficial no Instagram (@shoppingmarataizes) e um grupo institucional no WhatsApp, com foco em divulgar novidades e fortalecer a comunicação entre lojistas.

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A proposta

A proposta se baseia em elementos da paisagem de Marataízes. Por isso, a marca incorpora referências às praias, à natureza e ao ambiente urbano. Com isso, o projeto busca consolidar o corredor comercial como uma marca reconhecida pelo público e facilmente identificada.

O projeto resulta de uma parceria entre Sebrae/ES, Prefeitura de Marataízes e empresários locais, com consultoria da Thinking Inovação. O objetivo é estruturar o espaço como um centro comercial organizado e atrativo, tanto para moradores quanto para turistas. Além disso, o corredor possui cerca de cinco quilômetros de extensão e pode movimentar até R$ 60 milhões durante a alta temporada, o que reforça seu papel estratégico no desenvolvimento econômico da região Sul capixaba.

O secretário de Turismo de Marataízes, Rodrigo Carvalho, destacou a importância da iniciativa. “O lançamento da identidade visual representa um avanço para o município e deve impulsionar a economia local nos próximos meses”, explica.

Já o gerente regional Sul do Sebrae/ES, Ivair Segheto Junior, ressaltou que o projeto nasceu de um trabalho conjunto. Ele explicou que a criação da marca reflete a força do comércio local e deve ampliar a capacidade de atrair consumidores e gerar negócios.

Além disso, o encontro apresentou os próximos passos da iniciativa. Entre as ações previstas estão campanhas promocionais, estratégias de comunicação e um calendário anual com eventos, liquidações, festivais e datas comemorativas.