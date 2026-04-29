Diocese se prepara para ordenação de novo padre em Cachoeiro

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim se prepara para viver um dos momentos mais significativos de sua vida pastoral neste mês de maio: a ordenação presbiteral do diácono transitório Taylor Menini Ferrari, de 28 anos.

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A celebração acontecerá no próximo dia 9 de maio, às 16h, na Paróquia São Sebastião, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, o evento deve reunir centenas de fiéis, familiares, amigos e todo o clero diocesano, em uma grande ação de graças pela vocação sacerdotal que se concretiza.

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Às vésperas da ordenação, o diácono demonstra emoção ao falar sobre o momento que se aproxima. Com serenidade e alegria, ele define o sentimento como uma mistura de felicidade e expectativa. “O coração tá feliz e preparado. E digamos que também com um pouquinho de ansiedade, mas é aquela ansiedade boa, sabe? Não é aquela ansiedade que quer tudo perfeito, mas a ansiedade que quer viver esse momento, um momento de graça que irá acontecer não só na minha vida, mas na vida de toda a Igreja. Mas preparado, graças a Deus”, afirmou.

O diácono explica que a caminhada até o sacerdócio é longa, exigente e profundamente transformadora. O processo começa com o despertar vocacional, geralmente acompanhado pelo Serviço de Animação Vocacional da diocese, onde os jovens iniciam um processo de discernimento. Em seguida, após serem aceitos, eles ingressam no seminário e passam pelo período propedêutico, uma etapa de um ano voltada à preparação espiritual, humana e acadêmica.

Na sequência, os seminaristas seguem para a formação filosófica, que dura três anos, e posteriormente para o curso de Teologia, com mais quatro anos de estudos. No entanto, o diácono ressalta que a formação vai muito além da dimensão intelectual. “A formação ela tem cinco dimensões: não somente o lado intelectual, mas também comunitário, espiritual, pastoral e humano-afetivo. São dimensões que permeiam toda a formação do seminarista”, explicou.

Outro aspecto essencial da formação é a experiência pastoral, vivida sobretudo nos finais de semana, quando os seminaristas são enviados às paróquias para atuar diretamente com o povo. Além disso, o diácono destaca a importância da prática no processo formativo. “Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E é na prática que realmente somos formados. É ali que percebemos os sinais de Deus, que somos desafiados e aprendemos a caminhar com o povo”, destacou.

Além disso, o processo inclui o período missionário, no qual o seminarista é enviado para uma realidade diferente da sua diocese de origem, ampliando sua visão pastoral e aprofundando sua experiência de fé. Após esse percurso, ele recebe a ordenação diaconal e, em seguida, a ordenação presbiteral, como a que Taylor se prepara para viver.

Experiências e desafios no ministério

Durante sua trajetória, o diácono acumulou experiências em diversas paróquias, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Ele relata que, em muitas dessas vivências, chegou em momentos de transição pastoral, acompanhando mudanças de párocos e reorganizações comunitárias. “Tenho vivido nas minhas últimas experiências esse processo de transição. A gente chega, a paróquia já tem uma caminhada, e aí precisa de adaptação de todos. É um processo mais lento, mais cauteloso, mas ao mesmo tempo muito bonito”, relatou.

Atualmente, ele exerce seu ministério diaconal na Paróquia Santíssima Trindade, em Marataízes. O município, com cerca de 50 mil habitantes, apresenta desafios como o crescimento acelerado, a diversidade religiosa e o intenso fluxo turístico, especialmente no verão. “É um choque de realidade. Eu saí de uma cidade com cerca de 70% de católicos para uma com cerca de 26%. Isso muda a cultura, o comportamento das pessoas e até a forma de evangelizar”, explicou.

Ele também menciona o impacto da alta demanda pastoral na região, sobretudo durante a temporada de verão, quando o número de fiéis aumenta significativamente. “A igreja não comporta a quantidade de pessoas. É preciso colocar telão do lado de fora. E o mais interessante é que são pessoas de todo o Brasil, não só do nosso estado”, contou.

Significado da ordenação e expectativa

Mesmo diante dos desafios, o diácono reforça a importância do acolhimento, do diálogo e da proximidade com a comunidade. Ele atua especialmente junto aos jovens e contribui na pastoral da comunicação (Pascom), áreas nas quais pretende continuar servindo após a ordenação.

Para ele, a ordenação presbiteral representa um momento eclesial profundo. “A ordenação de um padre não é a alegria só de uma pessoa. É a alegria de toda a Igreja. Eu vou ser padre para o serviço da Igreja. É a Igreja que acolhe o novo padre”, afirmou.

A expectativa para a celebração é grande. Diversas paróquias onde o diácono atuou já organizam caravanas para participar da missa, demonstrando o reconhecimento pelo caminho percorrido. De Marataízes, por exemplo, estão previstos sete ônibus, além de vans e veículos particulares.

Lema e convite aos fiéis

Como lema presbiteral, Taylor escolheu a expressão “Tudo por causa de Cristo”, inspirada na Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios (1Cor 9,23). Para ele, a frase resume o sentido de sua vocação. “É Cristo que me chamou, que me formou e agora que me envia. Quero ser um sinal dele na Igreja, a serviço do povo de Deus”, destacou.

Ao final, o diácono reforça o convite para que os fiéis participem da ordenação e orienta que cheguem com antecedência devido à grande expectativa de público. Além disso, ele convida para sua primeira missa como sacerdote, que será celebrada no dia 10 de maio, às 10h, na comunidade Nossa Senhora das Graças, no bairro Novo Parque, coincidindo com o Dia das Mães. “Você é meu convidado especial a se fazer presente e celebrar comigo esse momento histórico”, concluiu.