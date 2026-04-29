Cachoeiro inicia escolha do Ausente nº 1; veja como participar

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim iniciou o processo de escolha do título de Cachoeirense Ausente nº 1 – edição 2026. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) conduz a iniciativa, que integra a programação oficial da Festa do Município. Além disso, o processo segue as normas previstas na legislação municipal sobre homenagens.

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Os interessados já podem indicar candidatos. No entanto, precisam enviar a documentação exigida até o dia 6 de maio de 2026. O envio pode ocorrer por e-mail, no endereço [email protected], ou presencialmente na sede da secretaria, no Palácio Bernardino Monteiro, no Centro da cidade.

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Para validar a inscrição, o proponente deve apresentar um requerimento formal. Além disso, é necessário anexar o currículo completo do indicado. O documento precisa reunir dados pessoais, trajetória profissional, área de atuação, conquistas relevantes e formas de contato. Também é obrigatório incluir as informações de quem faz a indicação.

A votação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizará a eleição no dia 11 de maio de 2026. A votação acontecerá das 13h às 16h, no Auditório Marília Mignoni, também no Palácio Bernardino Monteiro. Nesse sentido, a escolha ocorrerá por meio de votação secreta, conduzida pela Comissão Municipal previamente convocada.

Logo após o encerramento da votação, a equipe responsável fará a apuração dos votos. Em seguida, divulgará o resultado ao final do processo, conforme informou a organização.

Cachoeirense Ausente nº 1

O título de Cachoeirense Ausente nº 1 representa uma das homenagens mais tradicionais do município. A iniciativa reconhece cidadãos nascidos em Cachoeiro de Itapemirim que se destacam em outras cidades. Dessa forma, valoriza pessoas que ajudam a projetar o nome do município em níveis regional, nacional ou até internacional.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a valorização da história local. Além disso, evidencia a importância da identidade cultural e do reconhecimento dos talentos cachoeirenses.