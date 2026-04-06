Dívidas podem ser renegociadas com condições especiais no ES

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) lançou a campanha “Pra quitar”, voltada à renegociação de dívidas de clientes inadimplentes. A iniciativa segue até o dia 31 de julho e, portanto, oferece condições diferenciadas conforme o perfil de cada contrato.

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O banco inclui na ação operações judicializadas e também aquelas fora da esfera judicial. Além disso, o programa atende empresas de micro, pequeno e médio porte, produtores rurais e, em alguns casos, pessoas físicas. Dessa forma, o Bandes amplia o alcance da campanha e facilita o acesso à regularização financeira.

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Segundo a instituição, a equipe técnica realiza análise individualizada de cada situação. Com isso, ajusta as condições à realidade do cliente. O objetivo, portanto, é permitir a retomada das atividades produtivas e recuperar a capacidade de investimento dos participantes.

A campanha integra a estratégia do banco de apoiar a recuperação econômica no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, busca reduzir a inadimplência e fortalecer o ambiente de negócios. Assim, o Bandes cria alternativas para quem enfrenta dificuldades financeiras ao longo do ciclo produtivo.

Como participar

Para participar, o interessado deve acessar o site do Bandes e preencher o formulário disponível na página da campanha. Em seguida, a equipe técnica avalia a solicitação e entra em contato para apresentar as condições de renegociação.

Além do atendimento online, o banco também disponibiliza suporte via WhatsApp. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelo número (27) 99949-4206. Dessa maneira, os clientes podem esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o processo de forma rápida e direta.