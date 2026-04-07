Documentário da Festa da Penha ganha pré-estreia no ES

Os diretores Rodrigo Cerqueira e Roberta Fernandes apresentam, nesta quarta-feira (8), a pré-estreia do documentário “Maria, essa fé que me leva”. A exibição acontece às 19 horas, em frente à Igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, dentro da programação da Festa da Penha 2026.

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O filme retrata, com sensibilidade, a celebração mariana mais antiga do Brasil, além de destacar sua relevância cultural e religiosa no Espírito Santo.

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A narrativa acompanha a trajetória de três mulheres (Gabriela, Florinda e Leda) que se preparam para participar da festa. A partir dessas vivências, o documentário evidencia, sobretudo, a conexão entre fé, tradição e identidade capixaba.

Além disso, a produção mostra como a devoção a Nossa Senhora da Penha mobiliza fiéis de diferentes regiões do país. Assim, o filme ultrapassa o registro do evento e reforça a importância do patrimônio imaterial e do turismo religioso no estado.

O diretor Rodrigo Cerqueira explica que a obra busca preservar essa tradição e ampliar sua visibilidade. Segundo ele, o projeto também valoriza a força cultural e espiritual da festa. Posteriormente, o documentário estreia em rede nacional no dia 12 de abril, com exibição pela TV Aparecida.

A produção reúne Andaluz Filmes e TV Aparecida, com patrocínio de Extrabom Supermercados e financiamento por meio da Política Nacional Aldir Blanc e da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. A trilha sonora, composta por Gabriela Deorce e Janderson de Oliveira, reforça a experiência ao traduzir a devoção em música.