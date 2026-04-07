Espetáculo gratuito encerra turnê do Rerigtiba no Espírito Santo

O Grupo de Teatro Rerigtiba encerra, neste mês de abril, a circulação do espetáculo “A Maldição e o Mistério de Kalá” após passar por 10 municípios do Espírito Santo. A companhia inicia a reta final com apresentações em Muniz Freire, nesta terça-feira (7), e em João Neiva, no dia 14.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desde março, o grupo percorreu o estado com uma proposta cultural acessível. Inicialmente, abriu a turnê no Theatro Carlos Gomes, em Vitória. Em seguida, levou o espetáculo para cidades como Marilândia, Viana, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Atílio Vivácqua, Anchieta e Santa Teresa. Assim, consolidou uma circulação ampla, que alcançou diferentes públicos.

Leia também: Sul do ES recebe adaptação teatral de Capitu e Bentinho

Além disso, o projeto conta com recursos do Funcultura, por meio da Secretaria da Cultura do Espírito Santo, e integra a Política Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal. Dessa forma, a iniciativa fortalece ações de incentivo à produção cultural no estado.

Com uma linguagem leve e simbólica, o espetáculo utiliza máscaras balinesas para abordar temas universais. Entre eles, destacam-se amizade, afeto e as consequências das escolhas humanas. Ao mesmo tempo, a montagem combina elementos visuais e narrativos que ampliam a experiência do público.

Outras ações

Contudo, o projeto vai além das apresentações. O grupo também promove ações educativas e formativas. Para isso, ocupa tanto teatros quanto espaços escolares, aproximando o público do universo teatral. Todas as sessões são gratuitas e contam com tradução em Libras, o que amplia o acesso e garante inclusão.

Após cada apresentação, os artistas realizam conversas com o público. Nesse momento, os espectadores conhecem detalhes do processo criativo, da pesquisa estética e da construção das máscaras utilizadas em cena. Assim, a experiência se estende além do palco e estimula o interesse pela arte.

Diretora do Grupo de Teatro Rerigtiba, Telma Amaral destaca a importância da iniciativa. Segundo ela, levar o teatro para escolas amplia o acesso à cultura e contribui para a formação de novos públicos. Além disso, ela ressalta que o contato com a arte desperta reflexões e permanece no cotidiano dos jovens.

A equipe da circulação reúne profissionais de diferentes áreas. O elenco conta com Jacqueline Cupertino, Julia Campos, Sara Lyra e Welida Ponte. Já a parte técnica envolve montagem de som e luz, operação, produção, mídias sociais e acessibilidade em Libras.

Serviço

Muniz Freire

Data: 07/04

Local: Escola Estadual Arquimimo Mattos

Horário: 10h30

João Neiva

Data: 14/04

Local: Escola Maria Oliria Sarcinelli

Horário: 14h

Entrada gratuita, com tradução em Libras

Mais informações: WhatsApp (28) 98811-8468