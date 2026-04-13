Dois homens são presos por tráfico de drogas em Cachoeiro

Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas durante uma ação policial no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim. As equipes apreenderam grande quantidade de entorpecentes e dinheiro durante a ocorrência.

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De acordo com a Polícia Militar, os militares realizam patrulha na região quando avistaram os suspeitos praticando o crime. Durante a abordagem, 103 pedras de crack e 20 pinos de cocaína.

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Ao mesmo tempo, com o apoio do K9, os policiais ampliaram as buscas na área. Assim, localizaram mais entorpecentes, aumentando significativamente o volume apreendido.

Ao todo, a equipe recolheu 895 gramas de cocaína, distribuídas em 409 pinos e uma porção. Além disso, apreendeu 3,275 quilos de maconha, divididos em quatro tabletes e meio e 29 buchas.

A ação também resultou na apreensão de 25 gramas de crack, totalizando 103 pedras. Ao mesmo tempo, os policiais encontraram 5 gramas de PAC, divididos em oito unidades, e 2,3 litros de loló armazenados em dois frascos grandes. Além das drogas, os agentes recolheram R$ 194 em dinheiro.

Ainda de acordo com a PM, um dos abordados resistiu à ação policial. Dessa forma, os agentes utilizaram técnicas de controle de contato para conter o indivíduo e garantir a segurança da equipe.