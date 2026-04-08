Drogaria em Cachoeiro abre vaga para atendente com experiência

A Drogaria Carla abriu processo seletivo para contratação de atendente balconista de farmácia. A vaga exige experiência em drogaria e integra a área de atendimento ao público. Além disso, a empresa orienta os interessados sobre o envio de currículos por meio de contato direto.

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A oportunidade contempla atuação como atendente balconista, função voltada ao atendimento em farmácia. Nesse sentido, o requisito de experiência em drogaria aparece como condição obrigatória para participação no processo. Dessa forma, a empresa direciona a seleção a candidatos que já possuem vivência na área.

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Além disso, a divulgação destaca o canal exclusivo para envio de currículos. Os interessados devem encaminhar os dados por WhatsApp, utilizando o número informado. Assim, o processo de candidatura ocorre de maneira direta e centralizada em um único meio de contato.

Ao mesmo tempo, a empresa estrutura a seleção com base nas informações apresentadas na divulgação. Portanto, o envio correto do currículo torna-se etapa essencial para participação. Dessa maneira, os candidatos devem utilizar o número (28) 99881-9351 para encaminhar seus dados.

A vaga mantém foco no atendimento em ambiente de drogaria. Por outro lado, a exigência de experiência delimita o perfil profissional buscado. Assim, a empresa organiza a triagem de candidatos conforme esse critério específico.

Além disso, a publicação indica que o processo seletivo segue aberto, permitindo o recebimento de currículos enquanto houver disponibilidade. Dessa forma, os interessados podem participar conforme as orientações divulgadas.

Por fim, a Drogaria Carla conduz a seleção com base nas informações apresentadas, incluindo função, exigência e forma de contato. Portanto, os candidatos devem observar os requisitos e encaminhar o currículo pelo canal indicado para integrar o processo seletivo.