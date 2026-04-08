Sine Cachoeiro oferece 279 vagas de emprego nesta quarta-feira

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim está com 279 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas. As oportunidades são para funções operacionais, técnicas e administrativas, com exigências variadas de escolaridade e experiência.

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Entre as vagas com maior volume, o cargo de servente de obras lidera com 50 oportunidades disponíveis. Além disso, funções como auxiliar de linha de produção também apresentam destaque, com dezenas de vagas distribuídas entre diferentes empresas. Dessa forma, o painel concentra oportunidades principalmente em setores industriais, construção civil e serviços.

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Ao mesmo tempo, o Sine inclui vagas que não exigem experiência ou escolaridade específica. Por outro lado, algumas funções demandam formação técnica ou ensino superior, como auxiliar financeiro e técnico em eletromecânica. Assim, o painel contempla perfis variados de candidatos.

Além disso, o setor de comércio e atendimento também aparece no levantamento. Há vagas para atendente de balcão, vendedor do comércio e gerente de loja. Enquanto isso, a área de alimentação reúne oportunidades como auxiliar de cozinha, atendente de lanchonete e confeiteiro.

Na indústria e na construção civil, o painel registra vagas para eletricista, carpinteiro, pedreiro, operador de máquinas e mecânico industrial. Dessa maneira, o setor produtivo mantém alta demanda por mão de obra. Ao mesmo tempo, empresas de mármore e granito ofertam vagas para operador de ponte rolante, polidor de pedras e ajudante de produção.

Além disso, o painel contempla oportunidades em transporte e manutenção, como motorista de caminhão, pintor automotivo e auxiliar de manutenção elétrica, hidráulica e predial. Assim, o levantamento abrange diferentes áreas técnicas e operacionais.

Outro ponto relevante envolve a inclusão de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), como operador de máquinas, servente de obras e apontador de obras.