Dupla é flagrada transportando drogas na BR-262 em Venda Nova do Imigrante
Ação da Força Tática resultou na apreensão de entorpecentes e veículo
Dois homens foram presos pela Polícia Militar em Venda Nova do Imigrante, na última sexta-feira (17), após serem flagrados transportando drogas pela BR-262. Além das drogas, os militares também apreenderam celulares e um carro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento tático quando recebeu informações sobre o transporte ilícito de drogas entre municípios da região. Diante disso, os policiais intensificaram o monitoramento na rodovia.
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Em seguida, os militares conseguiram abordar os suspeitos. Durante as buscas, a equipe encontrou diferentes tipos de entorpecentes.
Entre os materiais apreendidos estão um tablete de maconha, uma pedra grande de crack, três pedras menores da mesma substância e 21 pinos de cocaína. Ainda assim, os agentes recolheram dois celulares e o veículo utilizado pelos suspeitos.
Após a abordagem, a equipe conduziu os envolvidos, juntamente com todo o material apreendido, para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. No local, as autoridades adotaram as medidas legais cabíveis.
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