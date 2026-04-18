Polícia prende mulher e recupera objetos furtados em Marataízes

Uma mulher foi presa por receptação qualificada na tarde da última sexta-feira (17), em Marataízes, durante uma ação da Polícia Civil em conjunto com o setor de inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM). Além disso, a operação resultou na recuperação de bens furtados de moradores do município nos últimos dias.

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As investigações começaram após um furto registrado na madrugada do dia 14 de abril, no bairro Cidade Nova. Na ocasião, uma idosa de 80 anos, que mora sozinha, teve a casa invadida duas vezes. Como resultado, os criminosos levaram uma bicicleta e um botijão de gás.

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A vítima registrou boletim de ocorrência e, além disso, entregou imagens de câmeras de monitoramento. Dessa forma, a Polícia Civil conseguiu iniciar as diligências e identificar os suspeitos.

Durante a apuração, os policiais ouviram um dos suspeitos, que revelou o destino do botijão de gás. Segundo ele, o objeto havia sido deixado em um estabelecimento comercial no bairro Barra de Itapemirim. Diante disso, as equipes se deslocaram até o local.

No estabelecimento, os agentes localizaram o botijão e abordaram a responsável pelo comércio. Em seguida, conduziram a mulher até a delegacia. Posteriormente, o suspeito a reconheceu como a pessoa que recebeu o produto do crime.

A Polícia Civil autuou a mulher em flagrante por receptação qualificada, crime previsto no artigo 180 do Código Penal, com pena de 3 a 8 anos de reclusão. Além disso, a delegacia solicitou à Justiça a decretação da prisão preventiva.

Mais bens recuperados

Ainda durante as diligências, a equipe policial encontrou outras quatro bicicletas furtadas. Os agentes localizaram os objetos em áreas abandonadas da cidade, frequentemente ocupadas por usuários de entorpecentes.

Dessa forma, a Polícia Civil apreendeu os bens e, posteriormente, fará a devolução aos proprietários após os procedimentos legais.

Histórico criminal e alerta

A mulher presa já possui um extenso histórico criminal, com diversas passagens pela polícia e pelo sistema prisional, todas relacionadas a crimes contra o patrimônio. Ainda assim, ela voltou a cometer crimes poucos meses após deixar o sistema prisional.

A Polícia Civil reforçou o alerta à população. Segundo a corporação, estabelecimentos que recebem, armazenam ou comercializam produtos de origem criminosa permanecem no foco das investigações.

Além disso, a instituição destacou que receptar objetos furtados também configura crime. Portanto, a prática pode resultar em pena de reclusão, mesmo para quem não participou diretamente do furto.