El Niño pode voltar em maio e mudar clima no Brasil

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) indicou que um novo episódio do El Niño pode começar a se formar já em maio, com potencial para alterar o padrão de chuvas e temperaturas em diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil. A previsão ocorre após um período de neutralidade no início do ano, com rápida elevação das temperaturas da superfície do mar no Pacífico Equatorial.

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Segundo a entidade, os modelos climáticos apontam alta probabilidade de retorno do fenômeno entre maio e julho, com possível intensificação nos meses seguintes. O chefe de previsão climática da OMM, Wilfran Moufouma Okia, afirmou que há forte alinhamento entre os modelos, o que aumenta a confiança na formação do El Niño.

O fenômeno ocorre quando as águas do Pacífico Equatorial ficam mais quentes que o normal por um período prolongado. Esse aquecimento altera a circulação atmosférica e influencia diretamente o comportamento das chuvas, das secas e das temperaturas em diferentes partes do planeta.

Apesar disso, a OMM ressalta que ainda existe incerteza nas projeções feitas nesta época do ano. A chamada “barreira de previsibilidade da primavera” no Hemisfério Norte limita a precisão das previsões antes do fim de abril. Mesmo assim, a tendência para o trimestre de maio a julho é de temperaturas acima da média em grande parte do planeta.

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o El Niño costuma provocar mais chuvas na região Sul, enquanto aumenta o risco de seca em áreas do Norte e do Nordeste. No entanto, os impactos variam conforme a intensidade do fenômeno e a interação com outros fatores climáticos.

A OMM também destacou que não utiliza o termo “super El Niño”, por não ser uma classificação técnica oficial. A entidade afirma que, embora não haja evidência de aumento na frequência do fenômeno devido às mudanças climáticas, o aquecimento global pode intensificar seus efeitos, como ondas de calor e chuvas mais intensas.

A próxima atualização da OMM sobre a evolução do El Niño está prevista para o fim de maio.