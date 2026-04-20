Emanuela Pedroso cumpre agenda intensa e amplia presença no ES

A ex-secretária de Estado, Emanuela Pedroso, intensificou a agenda pública e ampliou sua presença em diferentes regiões do Espírito Santo. Ao longo das atividades, ela manteve atuação direta com lideranças políticas e comunitárias.

Na sexta-feira (17), Emanuela participou da inauguração do Parque Osires Mendes, no bairro Araçás, em Vila Velha. O evento reuniu grande público e contou com a presença do governador Ricardo Ferraço, do ex-governador Renato Casagrande, do prefeito Arnaldinho Borgo e de outras autoridades.

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Durante a agenda, Emanuela acompanhou a entrega da obra e reforçou sua participação em ações voltadas à infraestrutura urbana. Além disso, a presença no evento ampliou o contato com lideranças locais e representantes da população.

No sábado (18), Emanuela seguiu para o município de Pinheiros, onde cumpriu uma agenda extensa ao lado de Renato Casagrande, do prefeito Edilson Monteiro, dos deputados Raquel Lessa e Mazinho dos Anjos, além de vereadores e lideranças comunitárias.

Na cidade, Emanuela visitou a feira livre e acompanhou atividades tradicionais, como a vaquejada e a preparação de carne de sol. Ao mesmo tempo, ela manteve contato direto com moradores, o que reforçou a aproximação com a população local.

Além disso, Emanuela visitou obras de macrodrenagem executadas com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. As intervenções ocorreram sob sua coordenação durante sua atuação como secretária de Estado. Em seguida, ela também acompanhou outras obras em andamento, incluindo intervenções no balneário e o local previsto para a construção do contorno do município.

Ao longo das agendas, Emanuela manteve presença ativa nas atividades e reforçou a articulação com diferentes setores. Dessa forma, a atuação evidenciou a participação em ações institucionais e o acompanhamento de projetos em execução.

Atualmente, Emanuela Pedroso é pré-candidata a deputada federal. Assim, a agenda recente reforça sua atuação política em diferentes regiões do Espírito Santo.