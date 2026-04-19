Mostra histórica reúne memória dos 190 anos do Legislativo capixaba

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) prepara uma exposição histórica para celebrar os 190 anos de atuação do Parlamento capixaba. A mostra “Caminhos da Cidadania” será aberta ao público em maio, com entrada gratuita.

O projeto reúne documentos, imagens e registros históricos que apresentam a trajetória da Assembleia desde 1835. Além disso, a iniciativa propõe uma reflexão sobre o papel do Legislativo na construção da cidadania ao longo do tempo.

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A exposição também destaca temas relevantes. Entre eles, estão as diferentes sedes da Assembleia, perfis de parlamentares e registros de sessões plenárias. Ao mesmo tempo, o material aborda a evolução dos meios de transporte que influenciaram o desenvolvimento do Espírito Santo.

Presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos afirmou que a iniciativa reforça o compromisso com a memória institucional. Segundo ele, o projeto resgata a história da Casa com base em fontes primárias.

Ele destacou que a Assembleia participa ativamente de debates importantes desde sua criação. Além disso, ressaltou que temas como saúde, educação e transporte marcaram diferentes períodos históricos.

O conteúdo da exposição resulta de um trabalho de pesquisa desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A equipe organizou e sistematizou o acervo histórico entre 1829 e 1930. Além disso, ampliou a análise até a Constituinte de 1989.

Historiadora e coordenadora da pesquisa, Adriana Campos explicou que o levantamento trouxe descobertas inéditas. Segundo ela, os pesquisadores identificaram diferentes sedes da Assembleia ao longo da história. Além disso, catalogaram cerca de 856 parlamentares que passaram pela Casa.

Curadoria e experiência

Responsável pela curadoria, Ronaldo Barbosa transformou o conteúdo histórico em uma experiência acessível ao público. Ele também incluiu obras de sete artistas contemporâneos capixabas na exposição.

Ronaldo Barbosa destacou que a mostra cria um diálogo entre passado e presente. Além disso, ele ressaltou a presença de um projeto de arte-educação voltado para jovens.

Segundo o curador, a proposta permite que o público compreenda melhor o funcionamento do Legislativo. Dessa forma, a exposição contribui para a valorização dos princípios democráticos.

Serviço

Exposição “190 Caminhos da Cidadania”

Data: maio de 2026

Local: Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Entrada gratuita

Mais informações: https://www.ales190anos.com.br/