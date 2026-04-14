Emily em Paris se despede da Itália e segue para a Grécia e Mônaco na 6ª temporada

A 6ª temporada de Emily em Paris se despede da Itália e vai em direção a outras localizações. Segundo o Entertainment Weekly, a série da Netflix chega à Grécia e a Mônaco.

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Ainda sem data de estreia confirmada, a próxima temporada do programa terá início de produção em maio. Emily em Paris foi renovada para sua próxima etapa no início do ano, mas os detalhes da novidade ainda não foram revelados.

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A 5ª temporada da série se encerrou com um convite. Após o término de seu relacionamento, Emily (Lily Collins) se vê em meio a oportunidade de ir à Grécia com Gabriel (Lucas Bravo).

Ao longo de suas 5 temporadas, Emily esteve em uma série de locais. Além de Paris, a protagonista passou por Roma, Veneza, Saint-Tropez e Megève.