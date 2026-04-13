Empresa abre vagas em Vila Velha com contratação imediata

A AG3 Solutions abriu vagas de emprego em Vila Velha para os cargos de auxiliar de movimentação e separador. Além disso, a empresa oferece contratação imediata para os candidatos selecionados.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com as informações, as oportunidades contam com salário compatível. Ao mesmo tempo, os profissionais terão direito a benefícios como vale-refeição e vale-transporte.

Leia também: Empresa abre vagas para auxiliar de produção em Castelo

Para participar do processo seletivo, o candidato deve possuir ensino médio completo. Além disso, a experiência prévia será considerada um diferencial durante a seleção.

Enquanto isso, o envio de currículos ocorre de forma direta. Dessa forma, os interessados devem encaminhar seus dados por meio do contato informado pela empresa.

Por fim, a empresa mantém o foco na contratação rápida. Assim, o processo busca profissionais disponíveis para início imediato das atividades.